آرسنال يصدم ريال مدريد









نفى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عزمه القيام بضم نجم فريق ريال مدريد المعار لأرسنال داني سيبايوس بشكل نهائي.





وذكر أرتيتا في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أنه لم يقم بالتحدث حول الأمر، حيث لم يتم حسم بقاء سيبايوس في أرسنال للموسم القادم، وتحويل الإعارة لبيع نهائي.





وإنضم سيبايوس للجانرز في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة عام.





وتعرض سيبايوس لإصابة قوية في نوفمبر الماضي بتمزق في أوتار الركبة، أثناء مباراة فريقه ضد فيتوريا جيمارايش البرتغالي في الدوري الأوروبي.





وإقتصرت مشاركات صاحب الـ23 عاماً على 12 مباراة فقط بجميع البطولات.





ولم تتغير وضعية سيبايوس بملعب الإمارات كثيراً، بعد رحيل المدرب السابق أوناي إيمري وتعيين فريدي ليونبيرج، ثم ميكيل أرتيتا.





وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق لرغبة سيبايوس في البقاء مع أرسنال وعدم العودة لريال مدريد.





وكان اللاعب على وشك مغادرة أرسنال في يناير الماضي، والإنضمام لفريق فالنسيا، إلا أن المفاوضات إنهارت في اللحظات الأخيرة.





كما ذكرت تقارير إسبانية، أن ناديه الأسبق ريال بيتيس يرغب في خدماته، بعد إنتهاء إعارته مع الجانرز.



