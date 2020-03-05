"لبنان وفلسطين" ينضمان لإتفاقية أغادير

وقع وزراء خارجية دول اتفاقية أغادير على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين للاتفاقية على هامش اجتماع الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.





وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعت لمراسم التوقيع على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لاتفاقية أغادير من قبل وزراء الخارجية للدول الأعضاء باتفاقية أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب).





وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير اليوم الخميس، سيمكن إنضمام جمهورية لبنان ودولة فلسطين من الانتفاع من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، لاسيما الإستفادة من ميزة تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ومع الإتحاد الأوروبي، فضلا عن العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء بخاصة مجالات التعاون الجمركي.





كما يفتح آلافاق للمتعاملين الاقتصاديين في الدول الست لتطوير تبادلهم التجاري البيني وتعزيز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتوجاتهم إلى السوق الأوروبية مما سينعكس بالإيجاب على إقتصاديات الدول الأعضاء.