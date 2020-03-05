Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لبنان وفلسطين" ينضمان لإتفاقية أغادير

الخميس 05/مارس/2020 - 08:42 م
Advertisements
دول اتفاقية أغادير
دول اتفاقية أغادير
وكالات
Advertisements
وقع وزراء خارجية دول اتفاقية أغادير على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين للاتفاقية على هامش اجتماع الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعت لمراسم التوقيع على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لاتفاقية أغادير من قبل وزراء الخارجية للدول الأعضاء باتفاقية أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب).

وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير اليوم الخميس، سيمكن إنضمام جمهورية لبنان ودولة فلسطين من الانتفاع من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، لاسيما الإستفادة من ميزة تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ومع الإتحاد الأوروبي، فضلا عن العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء بخاصة مجالات التعاون الجمركي.

كما يفتح آلافاق للمتعاملين الاقتصاديين في الدول الست لتطوير تبادلهم التجاري البيني وتعزيز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتوجاتهم إلى السوق الأوروبية مما سينعكس بالإيجاب على إقتصاديات الدول الأعضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطين ولبنان دول اتفاقية أغادير اتفاقية أغادير

أخبار تهمك

مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ ساعة و 25 دقيقة

ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ ساعتين

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ ساعة و نصف

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير تصل لصيغة توافقية لنظام فض النزاعات التجارية

إنطلاق الدورة التدريبية لدول "اغادير" في مجال مكافحة الإغراق بالقاهرة

لبنان وفلسطين فى طريقهما للانضمام رسميًا لاتفاقية أغادير

مجلس أعمال أغادير يبحث إنشاء منصة إلكترونية للقطاع الخاص

وزيرة الصناعة تبحث زيادة معدلات التجارة مع "رئيس اتفاقية أغادير"

الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير تستعرض إنجازات 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

07:40 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status