Advertisements
Advertisements
Advertisements

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

الخميس 05/مارس/2020 - 08:33 م
Advertisements
ميسي
ميسي
علاء خليف
Advertisements
 يجهز جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مفاجأة سارة للجماهير الكتالونية، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف البرسا في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جوسيب بارتوميو يستهدف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لمحاولة تهدئة ثورة جماهير وغرفة ملابس الفريق الكتالوني ضده.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بين جوسيب بارتوميو مع غرفة ملابس وجماهير البرسا بعدما ترددت معلومات عن تعاقد رئيس النادي مع شركة لتشويه رموز ونجوم الفريق الكبار مما دفع الجمهور لمطالبته بالاستقالة والرحيل عن رئاسة النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع "نيمار" قد يكون خطوة جيدة لتحسين علاقته مع اللاعبين وجمهور برشلونة مجددًا.

جوسيب بارتوميو يري أن "نيمار" واحد من اللاعبين الموهوبين وإنضمامه لبرشلونة سوف يمثل إضافة قوية للفريق الكتالوني، كما انه سيرضي غرفة ملابس الفريق وخاصة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، غير أن عودة هذا الثلاثي للعب سويا بقميص البرسا سوف يسعد الجمهور الكتالوني.

وكان "نيمار" قد رحل عن صفوف نادي برشلونة عام 2017 وانتقل لنادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وحاول النادي الكتالوني استعادة خدماته الصيف الماضي لكن محاولاته باءت بالفشل بعد تمسك النادي الباريسي باللاعب.


 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ ساعة و 27 دقيقة

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ نصف ساعة

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ ساعتين

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ ساعة و 23 دقيقة

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة في صفقة تعاقد برشلونة مع نيمار

تقارير.. بارتوميو سيواجه تمرد من لاعبي برشلونة في حالة فشل الصفقة المنتظرة

الشرينجيتو يكشف كذب رئيس برشلونة بشأن صفقة نيمار

من أجل إرضاء ميسي.. برشلونة يقدم العرض الكبير لجلب نيمار

نيمار يُشعل النار بين بارتوميو وميسي

لايف - مقابلة رئيس نادي برشلونة.. يصدم جماهير البرسا بشأن نيمار.. ويوجه رسالة نارية لغرفة ملابس البلوجرانا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

07:40 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

07:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status