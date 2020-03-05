من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

يجهز جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مفاجأة سارة للجماهير الكتالونية، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف البرسا في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جوسيب بارتوميو يستهدف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لمحاولة تهدئة ثورة جماهير وغرفة ملابس الفريق الكتالوني ضده.





وشهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بين جوسيب بارتوميو مع غرفة ملابس وجماهير البرسا بعدما ترددت معلومات عن تعاقد رئيس النادي مع شركة لتشويه رموز ونجوم الفريق الكبار مما دفع الجمهور لمطالبته بالاستقالة والرحيل عن رئاسة النادي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع "نيمار" قد يكون خطوة جيدة لتحسين علاقته مع اللاعبين وجمهور برشلونة مجددًا.





جوسيب بارتوميو يري أن "نيمار" واحد من اللاعبين الموهوبين وإنضمامه لبرشلونة سوف يمثل إضافة قوية للفريق الكتالوني، كما انه سيرضي غرفة ملابس الفريق وخاصة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، غير أن عودة هذا الثلاثي للعب سويا بقميص البرسا سوف يسعد الجمهور الكتالوني.





وكان "نيمار" قد رحل عن صفوف نادي برشلونة عام 2017 وانتقل لنادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وحاول النادي الكتالوني استعادة خدماته الصيف الماضي لكن محاولاته باءت بالفشل بعد تمسك النادي الباريسي باللاعب.







