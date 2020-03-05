الحجر الصحي: فيروس كورونا ليس فتاكًا

قال أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه يجب على الفرد غسل يديه بالصابون لمدة 30 ثانية كي يقتل جميع الفيروسات في اليدين، مؤكدًا أن غسل اليدين سيُقلل الإصابة بالأمراض بنسبة 70%.



وأضاف "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه يجب على الفرد عدم لمس الأنف واليدين والعين والفم بالأيدي، خاصة وأن الفرد يلمس أسطح ملوثة باستمرار، موضحًا أن فيروس كورونا يؤثر على الفرد حسب قوة جهازه المناعي.



وأكد أن فيروس "كورونا" ليس فتاكًا وقاتلًا مثل مرض "الأيبولا" التي تفشى في غرب أفريقيا عام 2015، لذلك حينما كنت في أفريقيا كنت أسلم بـ"كوع" اليدين وليس باليدين، مشيرًا إلى أنه لكي يُصاب الفرد بـ"الكورونا" لابد من وجود مصدر للعدوى، والإصابة تحدث في مسافة أقل من متر، لأن الفيروس عبارة عن رزاز ثقيل يخرج من الشخص المصاب، ولا يحمله الهواء لمسافات طويلة.

