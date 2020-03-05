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تامر أمين: "لو فيروس كورونا جه مصر.. هيموت من الضحك علينا"

الخميس 05/مارس/2020 - 08:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي تامر أمين، على إعلان وزارة الصحة اكتشاف أول مصري مصاب بفيروس كورونا، قائلا: "الموضوع ملموم عندنا".


وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن العادات المصرية "بايظة بوظان الإبل"، مضيفا: "في ناس كتير مش بتغسل إيديها غير مرة واحدة، من ستر ربنا أن فيروس كورونا مجاش.. لأنه هيموت من الضحك على عاداتنا".


وتساءل الإعلامي تامر أمين، "هل عادات شعب ما تجعل تأثير المرض أو الفيروس عليه مختلف.. هل إحنا فراعنة وجامدين.. ويظهر أجدادنا لما قالوا معدتنا تهضم الزلط مكنوش بيتريقوا"، لافتا إلى نسبة كبيرة من المصريين يأكل من الشارع.
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