"علاء أبو بكر" عن زيارة وزيرة الصحة للصين: غامرت بشجاعة تحُسد عليها

أبدى الإعلامي علاء أبو بكر، إعجابه الشديد بزيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدولة الصين، من أجل تقديم مساعدات للدولة الصينية، وكشف عن آخر التطورات في علاج فيروس كورونا.



وقال "أبو بكر"، خلال برنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا" مرض عالمي تتمثل خطورته الأكبر في سرعة انتشاره حيث لا يزال غامضًا، موكدًا أن وزيرة الصحة سافرت للصين من أجلنا ومن أجل كل مصري، وضحت بنفسها وغامرت بشجاعة تُحسد عليها.



وأشار إلى أن حرص القيادة السياسية على سلامة المصريين دفعتها لاختيار وزيرة الصحة بالسفر للصين، موضحًا أن وزيرة الصحة عادت من رحلة الصين بأدوات في غاية الأهمية حاملة ألف جهاز كاشف للفيروس، يستطيع تحديد الإصابة خلال يومين، والكشف عن الحالات المصابة سريعًا في أقل من ساعتين.



وتابع قائلًا: "موقف الوزيرة وطني، ومصر لما بتنادي أبنائها محدش بيتأخر عنها، وأنا شخصيًا لو عندي مصلحة في الصين هتجيب ملايين مش هروح".