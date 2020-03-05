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عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

الخميس 05/مارس/2020 - 08:18 م
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الاهلي
الاهلي
حسن شحاتة
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في مدينة بريتوريا، ضمن إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأنباء السيئة لجماهير النادي الأهلي، سعيدة للغاية لمشجعي صن داونز، بعدما استعاد النادي الجنوب أفريقي، صباح اليوم الخميس، خدمات أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق قبل مواجهة الأهلي، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

وذكر موقع "kick off" الجنوب إفريقي، أن "نجكونجكا" قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزًا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.

وصرح بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز: "لقد تعافى أنيل من الإصابة، لدينا الآن ظهير الأيمن".

وكان نجكونجكا يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ غاب على إثرها عن مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي في القاهرة، في المباراة التي أنتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

والجدير بالذكر أن صن داونز يستعد لمواجهة الأهلي، في تمام الثالثة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب لوكاس موريبي، ضمن منافسات الإياب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ملخص الاهلي وصن داونز صن داونز الأهلي اخبار الاهلي

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