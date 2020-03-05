مهرجان الفيلم البيئي بتونس يطلق دورته الثالثة

عقدت اليوم الخميس 5 مارس 2020 بالمكتبة السينمائية الندوة الصحفية للدورة الثالثة من مهرجان الفيلم البيئي بتونس.

وتستقبل مدينة الثقافة من 14 إلى 20 مارس 2020 عروض مهرجان الفيلم البيئي بتونس والذي يجوب بين شهري أبريل وأكتوبر 12 مدينة تونسية.

وتبرمج هذه الدورة 10 أفلام دولية سبق وعرضت في أهم المهرجانات السينمائية العالمية وستكون هذه العروض مشفوعة بنقاشات يلتقي خلالها الخبراء مع جمهور السينما حول أهم القضايا البيئية منها الاحتباس الحراري، الصيد غير القانوني والأنواع البحرية المهددة بالانقراض، الاستهلاك الغذائي المفرط والهجرة.

ويقترح مهرجان الفيلم البيئي بتونس إلى جانب البرمجة السينمائية ونقاشات الأفلام، فعاليات ثقافية وتكنولوجية مدعومة بمعرض صور عن أعماق البحار.

وسيكون لمحبي السينما والمحيط موعدا أيام 18،19 و20 مارس مع القرية البيئية والتي تشمل وبالتعاون مع المخبر الرقمي لمركز السينما والصورة فضاء للواقع الافتراضي ومسرحا للعرائس يمنح للأطفال وجيل اليافعين فرصة لاكتشاف التحديات البيئية المرتبطة بالبلاستيك ومخاطره التي تهدد الأنواع البحرية.

وتوفر مدينة الثقافة كذلك فضاءات عرض لجمعيات المجتمع المدني وذلك في مختلف مجالات الدفاع عن مكونات النظام البيئي.