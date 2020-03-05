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وكيل "إفريقية النواب": السودان تسعي لمصالحها الخاصة مع الجانب الإثيوبي وليس بعلاقتها التاريخية مع مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 08:15 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال اللواء صلاح عفيفي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن موقف دولة السودان واضحا منذ بداية قضية سد النهضة، مشيرًا إلي ان تحفظها علي قرار وزراء الخارجية العرب في دعم حقوقنا المالية كان متوقعا، حيث انها تسعي لمصالحها الخاصة مع أثيوبيا وليس بعلاقتها التاريخية مع مصر.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن مصر دائما تنظر إلى دولة السودان علي أنها جزء منها وعلي أن الشعب المصري والسوداني الشقيق شعبا واحدا، ولكننا في المقابل نجد أن السودان دائما ماتنحاز إلي الطرف الإثيوبي وأقرب لإثيوبيا من مصر وتسعي للمصلحة الشخصية التي تربطها بالجانب الإثيوبي.


وأوضح وكيل اللجنة، ان الجانب الإثيوبي يعطي وعودا كثيرة لدولة السودان والتي في مقدمتها إمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه وإحداث التنمية في السودان.


جدير بالذكر أن حكومة السودان قد تحفظت على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص ب سد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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