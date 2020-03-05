الحجر الصحي: لا تستطيع دولة إخفاء أي حالات إصابة بفيروس كورونا





وأكد "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن مصر تتبع قانون دولي صحي ولوائح صحية صارمة صادرة من منظمة الصحة العالمية، بالإعلان عن أي حالات إيجابية مصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه في حالة إخفاء أي دولة الإعلان عن إصابات تعلن مباشرة منظمة الصحة العالمية لكل دول العالم.





وأوضح أنه لدى المنظمة مكاتب في كل دول العالم تعتمد على التقارير الصحية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة، متابعًا: "لو مأعلنتش أي دولة عن إصابات بفيروس كورونا والمنظمة عرفت بتدي حق الرد للدولة، لو الدولة رفضت الرد المنظمة تعلن مباشرة، أي دولة عندها الرغبة في إخفاء معلومات عن مصابين منظمة الصحة لا تخفي هذا وتعلنه لكل العالم".





وعن عودة الطلاب المصريين من مدينة ووهان الصينية، عقب مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة قائلًا: "مفيش أي رعب من الإشراف على هولاء الطلاب في الحجر الصحي، كما أنه تقدم العديد من الأطباء للإشراف على عودة الطلاب من ووهان الصينية.

قال أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن الصين تعمل على قدم وساق لإيجاد علاج للقضاء على فيروس كورونا، مشيرًا إلى جميع العاملين في وزارة الصحة يتبعون وينفذون تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.