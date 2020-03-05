اتحاد جدة يسقط في فخ أمام الحزم بالدوري السعودي

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من فرض التعادل على ضيفه اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب الرس.





وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، ولكن في النصف الثاني من المباراة نجح لاعبو الاتحاد في الحصول على ضربة جزاء، وتمكن ويلفريد بوني من اسكانها الشباك في الدقيقة 61.





ومع اقتراب إطلاق صافرة النهاية استطاع فاجنر اليماو من إحراز هدف التعادل لصالح فريق الحزم في الدقيقة 90، من صناعة ادريس فتوحي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.





وبهذا فقد رفع اتحاد جدة رصيده إلى 23 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كما رفع الحزم رصيده إلى 23 نقطة أيضًا محتلاً المركز الثالث عشر.



