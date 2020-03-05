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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 05/مارس/2020 - 08:10 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: احتواء فيروس كورونا ممكن بشرط

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الخميس، إن "مواجهة التضليل والشائعات بشأن فيروس كورونا المستجد، أمر أساسي في المعركة العالمية ضد انتشار الفيروس".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إسرائيل وأمريكا تلغيان مناورة "كوبرا 20" خشية كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الخميس، إلغاء ما تبقى من مناوراتهما العسكرية المشتركة "جونيبر كوبرا 20" من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة البريطانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قال كبير مستشاري الحكومة البريطانية في شؤون الصحة البروفيسور كريس ويتي، مساء اليوم الخميس، إن "استجابة المملكة المتحدة لفيروس كورونا المستجد ستركز الآن على تأخير انتشاره مع تسجيل حالات جديدة للمصابين، ويرتفع عدد المصابين إلى 115 حالة".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروسات الصحة البريطانية إسرائيل وأمريكا

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