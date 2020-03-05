أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: احتواء فيروس كورونا ممكن بشرط



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الخميس، إن "مواجهة التضليل والشائعات بشأن فيروس كورونا المستجد، أمر أساسي في المعركة العالمية ضد انتشار الفيروس".

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إسرائيل وأمريكا تلغيان مناورة "كوبرا 20" خشية كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الخميس، إلغاء ما تبقى من مناوراتهما العسكرية المشتركة "جونيبر كوبرا 20" من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة البريطانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا