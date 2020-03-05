Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد أهداف مباراة - الحزم 1 × 1 الإتحاد | الدوري السعودي الخميس 05/مارس/2020 - 08:07 م Advertisements محمد مرعي Advertisements أهداف مباراة - الحزم 1 × 1 الإتحاد | الدوري السعودي Advertisements أخبار تهمك بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس منذ ساعة و 26 دقيقة أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة منذ حوالي 10 ساعات ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة منذ ساعتين و 18 دقيقة ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز منذ حوالي 6 ساعات بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ ساعة و نصف عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي منذ يوم فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز منذ حوالي 3 ساعات ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز منذ يوم مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب منذ ساعتين و 29 دقيقة من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر" منذ 33 دقيقة الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف" منذ ساعة و نصف عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا منذ ساعتين و 5 دقيقة مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله" منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز منذ أقل من ساعة