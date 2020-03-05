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تقارير.. بطولة أوروبية جديدة قد تقام في الصيف

الخميس 05/مارس/2020 - 07:29 م
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مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن الإتحاد الأوروبي يفكر في إدراج بطولة أوروبية جديدة في الصيف بين الأندية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ف‘ن الإتحاد الأوروبي "يويفا" يسعى لإقامة بطولة جديدة بين الأندية الأوروبية، وذلك للرد على بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي ينظمها الإتحاد الدولي في شكلها الجديد بإشتراك 16 فريقاً.

وأضافت ماركا، أن اليويفا يريد أن "يستعرض قوته" أمام الإتحاد الدولي "فيفا" بإستغلال شعبية وشهرة الأندية الأوروبية الكبرى، وتحقيق أرباح تجارية متوقعة أكبر من تلك التي سيحققها فيفا.

وأشار أحد المصادر في الإتحاد الأوروبي، أن شيئاً رسميا لم يحدث حتى الآن، بيد أن الفكرة مطروحة وبقوة في الإتحاد الأوروبي.

وأضاف الممصدر، أن الأندية الأوروبية ستستبدل مبارياتها الودية الإستعدادية ببطولة تنافسية بين الأندية، لكنه في الوقت نفسه أشار أن البطولة الجديدة لم يتم الإستقرار على شكلها بعد.

وبدخول البطولة الجديدة حيز التنفيذ، ستحل تلك البطولة محل بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي تقام صيف كل عام منذ 2013، في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا.

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