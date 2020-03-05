خبير إدارة الأزمات السياسية: فيروس كورونا يصبح قاتلًا في هذه الحالة





وأشار "صادق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائبة "دي إم سي"، إلى أن فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الحيوانات، ويشبه فيروس أنفلونزا الطيور، موضحًا أن مصر تعاملت مع فيروس أنفلونزا الطيور.





وأوضح خبير إدارة الأزمات، أن هذه الفيروسات قاتلة عندما تزيد عن حدها على الإنسان مثل الأنفلونزا وباقي الفيروسات.





أوضح اللواء نبيل صادق، خبير إدارة الأزمات السياسية، أن كورونا فيروس، وانتشر بسبب حالات الوفاة التي حدثت بسببه، لافتًا إلى أن فيروس كورونا منتشر ولكنه ليس وباءً.