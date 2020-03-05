"الثقافة" تقرر تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب بسبب كورونا





قررت وزارة الثقافة السعودية، مساء اليوم الخميس، تأجيل موعد إنعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة، التي أمرت بتأجيل الفعالية لما يترتب عليها من مخاطر صحية.





وأكدت وزارة الثقافة على أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.



