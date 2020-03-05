فوز 'العوامي' و'خليفة' بعضوية مجلس إدارة الأهرام عن الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، عن كل فوز إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة، بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين.

وحصل عبدالرؤوف خليفة على 359 صوت، بينما حصل إسماعيل العوامي على 281 صوت.





وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، والهيئة الوطنية للصحافة، في الخامشة مساءً، صناديق الاقتراع بمؤسسة الأهرام، بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة.





وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات، اليوم.





وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.





واختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وانتخبت كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.





وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.





وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.



