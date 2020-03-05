تقرير إسباني يصف نجم ريال مدريد بالغزال الأسمر









وصفت صحيفة ‏ماركا الاسبانية لاعب نادي ريال مدريد الشاب فينيسيوس بالغزال الأسمر ونصحت الجماهير بأنها تواصل تشجيع اللاعب الشاب ثم الاستمتاع به فقط.





تقرير صحيفة ماركا عن الغزال الأسمر فينيسيوس:





قالت الصحيفة الإسبانية :"عند مشاهدة فينيسيوس يلعب لا أحد يستطيع التوقف عن التفكير في فينيسيوس دي مورايس وبوسا نوفا نوع من أنواع الموسيقى البرازيلية وفينيسيوس دي مورايس اعظم مُلحنيها هذا الحب بين موسيقى الجاز والسامبا الذي يمنحه حرية العزف على أي شاطئ واسع في البرازيل، فينيسيوس هو البرازيل النقية في عروق الدوري، عندما اشاهد فينيسيوس اعلم أن العدالة ضربت مثل موجة كوباكابانا في عيون غير مؤمنة أولئك الذين يعانون من عدم الاحترام الوحشي سخروا منه، لكن ماذا بعد مدريد بدون فينيسيوس كان ليخسر أمام برشلونة".





وأضافت ماركا :"سرعة فينيسيوس ومراوغته هي الكماليات في هذا البلاط والهيكل لكرة القدم، هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين القادرين على كسر الدفاعات، فينيسيوس احدهم، هو يستطيع كسر الهدوء ايضًا، ‏الكلاسيكو لا يموت أبدا، يتم لعبه قبل المباراة بوقت طويل، ويستمر أكثر من ذلك، يستمر حتى يغرق النصر المُتعالي في مياه الهزيمة أو أن تغمر الهزيمة القاسية النصر بين يديها، الكلاسيكو هو تاج من الغيوم يقع على جبهة المنتصر، والهزيمة هي إبرة من النار والفلفل تلتصق في عروق الخاسر ‏فإن الخاسر لا يزيل الكرب من داخله حتى يصل كلاسيكو آخر من اجل الأنتقام، لا يستطيع النوم بشكل سليم دون غضبه ،نأمل أن يساعدنا مدريد لمشاهدة كلاسيكو أوروبي في مانشستر امام السيتي، يبدو وانه مستحيل لكن ليس كذلك هو فقط نهائي أوروبي صعب جدًا، صعب وليس مستحيل".





واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة :" البعض ليسوا عادلين مع زيدان، إنهم يتهمونه بالقرارات الخاطئة ويتناسون قراراته الصحيحة، ينسبون هزيمة فريقه له وفوزه للآخر، إذا كان فينيسيوس يلعب بشكل جيد فإنهم يقولون بفضل فينيسيوس عندما يلعب مدريد مباراة جيدة يعتبرونها هزيمة لزيدان ايضًا، يريدون أن يصبح هدف ماريانو فشل لزيدان لأنه يجلسه على الدكة، يجب عليهم معرفة ان المدرب لا يضع شخص ما هناك لأنه لا يحبه، هذه هي كرة القدم الآن، إنها انتقادات غير عادلة لزيدان، فقط القليلون من يعرفون كيفية ربط الأمور ببعضها وكيفية إدارة 25 لاعبا، زيدان من هؤلاء القليلون جدا".



