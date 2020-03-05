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"الأيدي الناعمة وثلاثية المماليك" فعاليتين بالمتحف الإسلامي ومتحف المنيل

الخميس 05/مارس/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تحت عنوان "الأيدي الناعمة" يفتتح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة غدا معرضاً فنياً للأشغال والحرف اليدوية التقليدية، وذلك تزامنا باحتفالات المتحف باليوم العالمى للمرأة.

وأشار الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 300 منتج للحرف اليدوية تتنوع بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات من الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت، وهي نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف.

وأضاف ممدوح، أنه على هامش المعرض ينظم القسم التعليمي بالمتحف معرضا للصور الفوتوغرافية للأطفال، يليه جولات إرشادية بقاعات المتحف.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، إن الندوة تناقش ثلاثية رواية أولاد الناس للكاتبة ريم بسيوني والتي تعد من أكثر الروايات مبيعا في معرض الكتاب هذا العام، وهي تتناول عرض لعصر المماليك، وأسرار هذه الحقبة الرائعة.
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