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جابر نصار يكشف لأول مرة تفاصيل محاولة اغتياله خلال رئاسته لجامعة القاهرة

الخميس 05/مارس/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إنه عمل على تفكيك الفكر المتطرف في جامعة القاهرة، وخلال هذه المرحلة رفع عليه سلاح، وإبنه أصيب، معقبًا: "الرصاصة مرت من فوق ماغي، لو كنت قاعد على كرسي رئيس جامعة القاهرة، كانت الرصاصة دخلت في دماغي، اللي نشن تصور إنه جالس على كرسي رئيس الجامعة".


وتابع "نصار"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه لم يتم التوصل إلى من قام بإطلاق عليه النار، وهذا الأمر حدث أثناء اعتصار النهضة، مشيرًا إلى أن كان في خطر أثناء ترأسه جامعة القاهرة، وهذا الأمر لم يثنيه عن اتخاذ القرارات الهامة. 


ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية صنيعة الاستعمار البريطاني، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجامعة الإرهابية استخدمت كشوكة في ظهر مصر، وعندما قام بإخراجهم السادات من السجون قاموا بقتله.
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