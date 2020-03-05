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حكيم يرقص ويطبل في كواليس أغنيته الجديدة "آه بحبه" (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 07:07 م
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حكيم
حكيم
الفجر الفني
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طرح الفنان حكيم، فيديو علي اليوتيوب يبرز كواليس تسجيل أغنية "آه بحبه" التي طرحها مؤخرًا ضمن أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

 

وظهر حكيم وهو يرقص ويطبل  في الفيديو بصحبة فريق عمله والأغنيات التي طرحها علي اليوتيوب الي الآن هي "قلبي يا ناس" وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازى، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، وإسلام شيبسي، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد "الرجل الصح".

 

و"سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، و "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

 

و"الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، و"الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

 

و"رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق،  و "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة، و "الموضة السنة دي" وهي كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس.

 

و"الصعيد يا دولة"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شبيسى، ومكساچ المهندس أحمد جودة، ومنتج فني فايز عزيز.

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