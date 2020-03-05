طارق الشيخ: أترفض اعتمادي كمغني 4 مرات رغم نجاح ألبوماتي

قال المطرب الشعبي طارق الشيخ، إنه تم رفض اعتماده كمغني 4 مرات من اختبارات الإذاعة بالرغم من نجاح ألبوماته في هذه الفترة.



وأضاف الشيخ في لقاء له في برنامج حديث المساء المذاع عبر فضائية mbc مصر أنه لديه وجهة نظر في أزمة المهرجانات الحالية، وأن من الضروري أن يوفر لهم الفنان هاني شاكر التدريبات اللازمة لهم وتعليمهم الغناء.



وتابع أنه ملتزم بمبدأ معين في الغناء ويحاول دومًا الابتعاد عن أي كلمات خارجة في أغانيه وذلك خوفًا على أولاده ونظرة الناس لهم لأنه يريدهم يفتخرون به.

