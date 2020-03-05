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عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 07:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لم يصل إلى مرحلة الوباء لكن الوضع مقلق للغاية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقد بثت منظمة الصحة العالمية فيديو توعوى عن فيروس كورونا وطرق انتقال الفيروس المستجد.

‎وكان مجلس الوزراء المصري عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.


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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كرونا فيروس كرونا الوقاية من فيروس كرونا

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