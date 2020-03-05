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مسلسل "الأخ الكبير" يتصدر تريند رقم 2 على يوتيوب

الخميس 05/مارس/2020 - 07:30 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاخ الكبير" تريند رقم 2 على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، بعد عرضها بساعات قليلة على شاشة التلفزيون، وخصوصًا مشهد "لحظة النطق بالحكم على قاتل صفية" فهذا المشهد حقق نسبة مشاهدة عالية بموقع يويتوب.

ودارت أحداث الحلقة حول معرفة من هو قاتل صفية والحكم عليه وعودة حربي لاستقرار في منزلة.


مسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثة في إطار الغموض والتشويق، وينتمي لنوعية الأعمال ذات 45 حلقة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أيتن عامر، ومحمد رجب، وهبة مجدي، ومحمد عز، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.
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الكلمات المفتاحية

هبة مجدي مسلسل الأخ الكبير

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