"ملتقى الثقافة العربية" دورة بجامعة المنصورة بحضور 16 ممثلي دولة عربية

نظمت كلية الآداب جامعة المنصورة اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى الثقافة الشعبية العربية التي أقيمت بعنوان "المرأة والتراث الشعبي العربي"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وريادة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.



وبحضور الدكتور محمود الجعيدي وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم مقرر الملتقى وعميد الكلية السابق والدكتور مهدى القصاص أستاذ علم الاجتماع بالكلية وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، الدكتورة سامية حسنين وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى شاهين أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية والدكتورة داليا رسلان منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، ولفيف من الباحثين المتخصصين فى التراث الشعبى من ١٦ دولة ممثلة فى مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وليبيا والسعودية ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن واليمن والبحرين وليبيا والكويت.



أعرب الدكتور محمود الجعيدى وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته باستضافة الكلية لهذا الملتقى الذى حضره كوكبة من الباحثين المتخصصين في التراث الشعبي.



وأثنى الدكتور محمد غنيم على مشاركة عدد كبير من الباحثين المتخصصين في التراث الشعبي في هذا الملتقى والجهد الذي قامت به وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة وكلية الأداب جامعة المنصورة في تنظيم هذا الملتقى.



وأشار "غنيم" إلى أن الملتقى خرج بعدة توصيات تتمثل فى: تنقية التراث الشعبى العربى والإبقاء على الأصيل منه ذات الصلة بتراث المرأة العربية الشعبى للحفاظ على الهوية العربية، وإعادة النظر فى المناهج الدراسية العربية وتطويع التراث الشعبى العربى فى البرامج الدراسية، ودعم القواسم المشتركة بين الدول العربية فيما يتعلق بالتراث الشعبى العربى الخاص بالمرأة، ومراجعة الدراسات السابقة الخاصة بالتراث الشعبي العربي للمرأة وربطها بالواقع.



وتابع "من التوصيات التى خرج بها المؤتمر تنظيم ورش عمل لدراسة الحرف المستمدة من المجتمعات العربية وعرض نتائجها، تأسيس لجنة برئاسة وزيرة الثقافة المصرية بمشاركة جامعة المنصورة والمجلس الأعلى للثقافة لتوثيق وحفظ تراث المرأة العربية، ودعم دراسات ومؤتمرات التراث الشعبي العربي وتفعيل مشاركة الأقسام ذات الصلة بهاو، تفعيل التبادل الثقافي في مجال التراث الشعبي بين الطلاب العرب".



وأهدى الدكتور محمود الجعيدي، والدكتور محمد غنيم دروع الكلية للباحثين المشاركين في الملتقى.