أشرف زكي وخالد جلال ووفاء عامر في افتتاح معرض "التنورة" لـ حسين العزبي بالهناجر (صور)

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، معرض فنى بعنوان "التنورة" للفنان حسين العزبى، أمس الأربعاء بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز، ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء ١٠ مارس الجاري .

بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات الهامة والمهتمين بالفن التشكيلي أبرزهم المخرج مجدى صابر، الكتابة الناقدة الدكتورة عايدة علام، والفنانون " وفاء عامر، لمياء كرم، شريف خير الله، فيفى عبده، نرمين زعزع"، المنتج محمد فوزى، السيدة سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، الدكتور عاطف عوض مصمم الاستعراضات .

يضم المعرض أكثر من ٣٠ عملا فنيا، يتناول فن من أهم الفنون التراثية للفن المصرى الشعبى الأصيل، وهو فن التنورة، واستطاع الفنان حسين العزبى تصوير رقصات مختلفة ذات ايقاع وحركات متنوعة من هذه الرقصة، وبأسلوبه المتفرد كعادته استخدم الألوان الفسفورية التى تظهر فى أضاء ما يسمى ( بالألترا لايت ) وهى نوع من الإضاءة فوق البنفسجية المنتمية لعائلة النيتروجين تتلألأ فى الظلام، وتظهر الألوان المتعددة المتزاحمة والمتداخلة فى صراع لونى براق فريد من نوعه، كواحدة من سمات الشخصية المصرية المليئة بالزخم الابداعى والتباين الرهيب فى هذه المرحلة .

أما عن المدرسة الفنية التى ينتمى إليها الفنان حسين العزبى، فهو ابن مدرسة المسرح التى تتناول أعماله فى ديكور مسرح الدولة كمصمم إضاءة وديكور مسرحى، الذى يعكس فى أعماله هذا العالم المعقد بإيجابياته من دفء المشاعر، وسلبياته من الصراع الداخلى للفنان التشكيلى والمسرحي العاشق للتراث القديم ومايربطه بالحياة المعاصرة، التى عكسها فلكلور التنورة بألوانها المزركشة والغنية بكل ألوان وأطياف هذا المجتمع .