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شرطة القصيم تطيح بمتهم أطلق النار في مصلحة حكومية

الخميس 05/مارس/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطاحت شرطة منطقة القصيم، مساء اليوم الخميس، بمتهم ارتكب جرائم إطلاق النار في مصلحة حكومية. 

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم: إن "نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم إطلاق النار على مبنى عام، وإضرام النار في عددٍ من المركبات؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

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الكلمات المفتاحية

مصلحة حكومية شرطة القصيم شرطة القصيم

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