Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرقام وإحصائيات الترسانة وسيراميكا قبل لقاء القسم الثاني

الخميس 05/مارس/2020 - 06:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
يشهد ملعب نادي الترسانة يوم الإثنين المقبل، مباراة هامة بالجولة 17 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، بين الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح مع سيراميكا بقيادة هيثم شعبان.

ويرصد "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

1- أرقام سيراميكا
يدخل فريق سيراميكا اللقاء وهو متصدر المجموعة بعد أن خاض 16 مباراة
برصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات، على كلا من الداخلية 0/2، النصر 1/3، بتروجت 0/1 ، الزرقا 0/2، الترسانة 1/2 في الدور الأول، النجوم 1/2 ، المريخ 0/1، جمهورية شبين 0/1,

وتعادل في 7 مباريات منهم 5 مباريات تعادل ايجابي 1/1 مع القناة ذهاب واياب،
كوكاكولا، النصر ، الزرقا، وتعادل سلبىا في مباراتين مع منتخب السويس، الداخلية، وتلقى الهزيمة في مباراة من بتروجت 1/2.

2- أرقام الترسانة

يدخل فريق الترسانة اللقاء بعد أن خاض 16 لقاء محتلا المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات بهدف نظيف على الزرقا ، والقناة، ومنتخب السويس، وتعادل في 5 مباريات، مع بتروجت 0/0 وتعادل ذهاب واياب مع النجوم 1/1، 2/2 ومع المريخ 1/1، 0/0.

وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، من منتخب السويس 0/2، سيراميكا كليوباترا 1/2، النصر 1/2، كوكاكولا 0/1، وذهاب واياب من الداخلية 0/3، ومن جمهورية شبين 0/1، 1/2.

3- هدافي سيراميكا 

سجل لاعبيه 20 هدف عن طريق أحمد غنيم 7 أهداف، شادى حسين 6 أهداف، وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال وهدف لكل من عاشور الأدهم ، ومحمد حسانيه، ومحمد شاهين، وسكنت شباكه 10 أهداف.

4- هدافي الترسانة

سجل لاعبيه 10 أهداف عن طريق إيهاب فؤاد 5 أهداف، ومحمد كرسبيو هدفين، وهدف لكل من أحمد جعفر، إسلام حازم، ومحمد عارف توتى، وسكنت شباكه 20 هدف.

5- الجهاز الفني لسيراميكا 

يضم هيثم شعبان مدير فني، محمد يسري، مدرب عام، معتز البطاوي مشرف على الكرة، محمود معاذ وعمرو أبو الحسن مدربين، مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى، لويز اندرى برزيلى الجنسية مخطط أحمال،فريد رضوان طيب، محمد الشافعي اخصائي علاج طبيعي، أحمد الكيلاني مدير إدارى، عمرو عبد الرؤوف ومحمد عبد السلام مدلكان، وخالد الجرجاوي إداري.

6- الجهاز الفني للترسانة

شاكر عبد الفتاح مدير فني، علاء حسب الله مدرب عام، بهلول عبد المنعم مدرب مساعد، عصام محمود مدرب حراس مرمى ،حسام مبروك مدير كرة، وسبق أن تولى القيادة الفنية لفريق كلا من علاء ميهوب وأحمد كشرى ومؤمن عبد الغفار ويحيى السيد.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- بتروجت 28 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النصر 22 نقطة
6- النجوم 21 نقطة
7- جمهورية شبين 21 نقطة
8- القناة 21 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

منذ أقل من ساعة

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 8 ساعات

حسن شاكوش يسقط محمد رمضان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

04:56 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

06:48 م

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

05:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status