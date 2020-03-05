أرقام وإحصائيات الترسانة وسيراميكا قبل لقاء القسم الثاني

1- أرقام سيراميكا



2- أرقام الترسانة



3- هدافي سيراميكا



سجل لاعبيه 20 هدف عن طريق أحمد غنيم 7 أهداف، شادى حسين 6 أهداف، وهدفين لكلا من عبد الله بيكا ومحمد جمال وهدف لكل من عاشور الأدهم ، ومحمد حسانيه، ومحمد شاهين، وسكنت شباكه 10 أهداف.



4- هدافي الترسانة



سجل لاعبيه 10 أهداف عن طريق إيهاب فؤاد 5 أهداف، ومحمد كرسبيو هدفين، وهدف لكل من أحمد جعفر، إسلام حازم، ومحمد عارف توتى، وسكنت شباكه 20 هدف.



5- الجهاز الفني لسيراميكا



يضم هيثم شعبان مدير فني، محمد يسري، مدرب عام، معتز البطاوي مشرف على الكرة، محمود معاذ وعمرو أبو الحسن مدربين، مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى، لويز اندرى برزيلى الجنسية مخطط أحمال،فريد رضوان طيب، محمد الشافعي اخصائي علاج طبيعي، أحمد الكيلاني مدير إدارى، عمرو عبد الرؤوف ومحمد عبد السلام مدلكان، وخالد الجرجاوي إداري.



6- الجهاز الفني للترسانة



شاكر عبد الفتاح مدير فني، علاء حسب الله مدرب عام، بهلول عبد المنعم مدرب مساعد، عصام محمود مدرب حراس مرمى ،حسام مبروك مدير كرة، وسبق أن تولى القيادة الفنية لفريق كلا من علاء ميهوب وأحمد كشرى ومؤمن عبد الغفار ويحيى السيد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 31 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- بتروجت 28 نقطة

4- منتخب السويس 24 نقطة

5- النصر 22 نقطة

6- النجوم 21 نقطة

7- جمهورية شبين 21 نقطة

8- القناة 21 نقطة

9- كوكاكولا 18 نقطة

10- المريخ 15 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

يشهد ملعب نادي الترسانة يوم الإثنين المقبل، مباراة هامة بالجولة 17 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، بين الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح مع سيراميكا بقيادة هيثم شعبان.ويرصد "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.يدخل فريق سيراميكا اللقاء وهو متصدر المجموعة بعد أن خاض 16 مباراةبرصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات، على كلا من الداخلية 0/2، النصر 1/3، بتروجت 0/1 ، الزرقا 0/2، الترسانة 1/2 في الدور الأول، النجوم 1/2 ، المريخ 0/1، جمهورية شبين 0/1,وتعادل في 7 مباريات منهم 5 مباريات تعادل ايجابي 1/1 مع القناة ذهاب واياب،كوكاكولا، النصر ، الزرقا، وتعادل سلبىا في مباراتين مع منتخب السويس، الداخلية، وتلقى الهزيمة في مباراة من بتروجت 1/2.يدخل فريق الترسانة اللقاء بعد أن خاض 16 لقاء محتلا المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات بهدف نظيف على الزرقا ، والقناة، ومنتخب السويس، وتعادل في 5 مباريات، مع بتروجت 0/0 وتعادل ذهاب واياب مع النجوم 1/1، 2/2 ومع المريخ 1/1، 0/0.وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، من منتخب السويس 0/2، سيراميكا كليوباترا 1/2، النصر 1/2، كوكاكولا 0/1، وذهاب واياب من الداخلية 0/3، ومن جمهورية شبين 0/1، 1/2.