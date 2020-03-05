جابر نصار: "زمان كنت بحلق شعري بشوية رز" (فيديو)





وتابع "نصار"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن فكرة المقايضة بدأت تنقرض في السبعينات، عندما ذهب الكثير من المواطنين في القرى إلى دول الخليج، وجاءوا بالأموال، فاصبح التجار يفضلون الأموال على المقايضة.





ولفت إلى أن "الستر" الذي كانت موجود في الأسر المصرية كان كبير للغاية، ولم يكن هناك شعور أو إحساس بالحاجة، رغم عدم وجود الوفرة الكبيرة الموجودة الآن.



قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن الحياة في الماضي كانت بسيطة، وكانت القناعة منتشرة، وفكرة المقايضة أقرب من التعامل بالأموال، معقبًا: "كنا بنحلق شعرنا بشوية أرز، ونفصل ملابسنا بمبادلة الأرز، أو أي محصول، مكنش في تعامل بالفلوس".