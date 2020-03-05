Advertisements
Advertisements
Advertisements

جابر نصار: "زمان كنت بحلق شعري بشوية رز" (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 06:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن الحياة في الماضي كانت بسيطة، وكانت القناعة منتشرة، وفكرة المقايضة أقرب من التعامل بالأموال، معقبًا: "كنا بنحلق شعرنا بشوية أرز، ونفصل ملابسنا بمبادلة الأرز، أو أي محصول، مكنش في تعامل بالفلوس". 


وتابع "نصار"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن فكرة المقايضة بدأت تنقرض في السبعينات، عندما ذهب الكثير من المواطنين في القرى إلى دول الخليج، وجاءوا بالأموال، فاصبح التجار يفضلون الأموال على المقايضة. 


ولفت إلى أن "الستر" الذي كانت موجود في الأسر المصرية كان كبير للغاية، ولم يكن هناك شعور أو إحساس بالحاجة، رغم عدم وجود الوفرة الكبيرة الموجودة الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

حسن شاكوش يسقط محمد رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

منذ 35 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:56 م

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

05:58 م

حسن شاكوش يسقط محمد رمضان (فيديو)

05:51 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status