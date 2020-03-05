فوز سمسطا وخسارة الواسطى وببا في دوري القسم الثالث



أقيم الخميس 5 مباريات في الجولة الـ 23 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، والتى تشهد سخونة وإثارة في صراع التأهل للترقي.



وأسفرت اللقاءات عن خسارة فريق الواسطى 3-1 على ملعبه من فريق عاملين غارب،حيث تقدم الواسطى في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول عن طريق أحمد عزت، إلا أن لاعبي عاملين نجحوا فى إدراك التعادل بالشوط الثانى عن طريق محمد خلف .



ومن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح غارب نجح فى إحرازها عصام محمد ورغم المحاولات العديدة من جانب لاعبي الواسطى لإدراك التعادل ومع فتح مساحات بالملعب نجح سوما فوزى لاعب غارب فى أضافة الهدف الثالث .



وشهدت المباراة العديد من الاعتراضات على أداء طاقم التحكيم مما أسفر عن طرد احمد الجيوشي المدير الفنى للواسطى وأحمد فكرى المدرب العام وعنتر أسامة لاعب الواسطى وحصول عمر عبد الخالق لاعب الواسطى على الكارت الاصفر .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من أسامة اسماعيل وعاونه صالح محمد ومحمود الجوهرى وحمدى سعد مراقب لجنة الحكام وأحمد موسي مراقب المسابقات .



كما خسر ناصر بنى سويف أمام مضيفه من فريق شقيقه سمسطا بنتيجة 0/3 بالمباراة التى أقيمت بملعب سمسطا ، وشهدت المباراة غياب لاعبي الفريق الأول لناصر بنى سويف عن أداء المبارة ومشاركة الفريق بالناشئين .



وخسر مركز شباب طامية أمام شقيقه مطرطارس بنتيجة 1/3 ، فيما تعادل اطسا مع مركز شباب الفيوم بنتيجة 2/2 ، وخسر مركز شباب ببا أمام مضيفه رأس غارب بنتيجة 0/2 .



فيما يستضيف عصر الجمعة فريق مركز شباب ابشواى، نظيره فريق ابو كساة في لقاء هام للفريقان .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 42 نقطة



2 - عاملين غارب 40 نقطة



3 - مطرطارس 38 نقطة



4 - الواسطى 36 نقطة



5 - طامية 33 نقطة



6 - راس غارب 33 نقطة



7 - ساحة الفيوم 27 نقطة



8 - ابو كساة 24 نقطة



9 - اطسا 23 نقطة



10 - ابشواى 22 نقطة



11 - سنورس 19 نقطة



12 - ناصر بنى سويف 17 نقطة



13 - ببا الرياضى 12 نقطة



