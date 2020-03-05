طارق الشيخ: عندي 5 أولاد وبخاف أغني كلام وحش عشانهم

قال المطرب الشعبي طارق الشيخ إنه ملتزم بمبدأ معين في الغناء ويحاول دومًا الابتعاد عن أي كلمات خارجة في أغانيه وذلك خوفًا على أولاده ونظرة الناس لهم لأنه يريدهم يفتخرون به.



وأضاف الشيخ في لقاء له في برنامج حديث المساء المذاع عبر فضائية mbc مصر أنه تزوج مرتين، وآخر زيجه له مستمرة حتى الآن منذ 20 عام، ولديه 5 أولاد، ويسعد كثيرًا عندما يخبرونه بأن مدرسينهم يقولون لهم بإن والدهم رجل محترم.



وتابع أن كل إنسان لديه مشاكل في منزله ولكنه يتأقلم ويراعي العشرة، وهذا هو سر توفيقه بين حياته الشخصية حياته المهنية كمطرب، وأشار إلى أن مسؤولية الأبناء كلها على زوجته.

