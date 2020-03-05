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التنسيق الحضاري: مبادرة "عاش هنا" تهدف إلى تخليد رموز مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 06:42 م
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محمد أبو سعدة
محمد أبو سعدة
هدى عبدالرازق
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قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن مبادرة "عاش هنا" هو جزء من الحفاظ على ذاكرة المدن، حيث من الضروري أن تتعرف الأجيال القادمة على الشخصيات البارزة.

وأشار "أبو سعدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المبادرة تتم بالتعاون بين مجلس دعم وإتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضاري، موضحا أنه المبادرة عبارة عن وضع لافتة مكتوب عليها عاش هنا على منزل الشخصية التي تم اختيارها.

وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن اللوحة عليها معلومات عن الشخصية، مضيفا أنهم يعتبرون أنه مشروع رائد، ومن أبرز الشخصيات توفيق الحكيم، فؤاد المهندس، الدكتور بطرس غالي، والعديد من الشخصيات الأخرى.

وأضاف أنهم انتهوا من تركيب 300 لوحة، ويستهدفون تركيب 100 لوحة هذا العام، فالمبادرة هدفها تخليد رموز مصر الثقافية والدينية، كاشفا أن أسماء شهداء الشرطة والجيش سيتم وضعهم في المبادرة.
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مصر محمد أبو سعدة مباردة فؤاد المهندس عاش هنا توفيق الحكيم اخبار

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