رئيس الوفد: نسعى للتصدي لكورونا بأسلوب علمي ممنهج





جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، بحضور الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.





ورحب "أبو شقة" بحضور ندوة لجنة النوعية لحزب الوفد لشؤون الصحة، حول فيروس كورونا وطرق الوقاية.





وأشار أبو شقة إلى أنه لم يكن متصورا أن نكون أمام أزمة ليست محلية فقط لكنها دولية عالمية، مثل أزمة وباء فيروس كورونا الذي يهاجم العالم، ليقف بيت الأمة بجوار الدولة باستضافة الخبراء والمتخصصين، ليدلوا بدلوهم في هذا الشأن، للتصدي لهذا الخطر بأسلوب علمي ممنهج.





وشدد "أبو شقة" على ضرورة مواجهة هذا الخطر بكل الصور والوسائل العلمية، موجها النداء لوسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا، لتكثف جهودها بالتعريف بهذا المرض وسبل تجنبه والوقاية منه ومواجهته، وهو دور الإعلام الإيجابي في دعم دور الدولة.





وأكد "أبو شقة" أن بيت الأمة سيظل فخورا بعلماء مصر وأطبائها المشهود لهم بالكفاءة العلمية النادرة التي يحفى بها العالم، ومنهم الدكتور أحمد زويل وغيره.

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن تاريخ حزب الوفد يؤكد دائمًا دوره في الوقوف إلى جوار الدولة، فيما هو لمصلحة الوطن والمواطن، مدركا المهمة الرئيسية لأي حزب سياسي، في أن يعايش الجماهير الأحلام والأمال والآلام التي يعاني منها.