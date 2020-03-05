مواجهات قوية للسكة وبهتيم والبلاستيك وبنها بالجولة 26 للقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة 26 للمجموعة السادسة للقسم الثالث، بإقامة 7 مباريات هامة في صراع الصعود للترقي.



ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المقبلة :



1- مصر للتأمين مع البلاستيك



يلتقي فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد 40 نقطة مع وصيف المجموعة فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 41 نقطة، حقق البلاستيك الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.



2- السكة الحديد مع المرج



يستضيف فريق السكة الحديد متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 46 نقطة، نظيره، فريق المرج العاشر بقيادة على سليمان برصيد 29 نقطة، وشهدت مواجهة الدور الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



3- العبور مع الغابة



يلتقي فريق العبور الذي يحل المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 39 نقطة مع فريق الغابة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أسامة محمود برصيد 25 نقطة ٠

حقق فريق العبور الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



4- شباب بطا مع الشمس



يخوض فريق مركز شباب بطا السادس برصيد 37 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة برصيد 35 نقطة وشهد لقاء الدور الأول فوز بطا بهدفين دون رد .



5- بنها مع شباب الأميرية



يواجه فريق بنها صاحب المركز التاني عشر بقيادة محمد عثمان مع فريق مركز شباب الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد 23 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.



6- شباب سراى القبة مع ألماظة



يلتقي فريق سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 6 نقاط مع فريق ألماظة صاحب المركز السابع بقيادة جمال ترك برصيد 36 نقطة، وشهد اللقاء الأول فوز ألماظة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



7- طوخ مع بهتيم



يلعب فريق طوخ صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 22 نقطة مع فريق بهتيم صاحب التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 31 نقطة، وحقق بهتيم الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة الحديد 46 نقطة

2- البلاستيك 41 نقطة

3- مصر للتأمين 40 نقطة

4- العبور 39 نقطة

5- الشرطة 37 نقطة

6- شباب بطا 37 نقطة

7- ألماظة 36 نقطة

8- الشمس 35 نقطة

9- بهتيم 31 نقطة

10- المرج 29 نقطة

11- الغابه 25 نقطة

12- بنها 23 نقطة

13- الأميرية 23 نقطة

14- طوخ 22 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط



