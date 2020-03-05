إغلاق الحرمين عقب انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل الفجر





قال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس، إنه "وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، وذلك في غير أوقات الصلاة".





وأضاف المصدر: "فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".





هذا ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مكة المكرمة؛ حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به، و تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.





وتابع المصدر: أن "الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع".



