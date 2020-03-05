هتكوا عرضه وصوروه.. عامل وعاطل يخطفان شاب بكفرالشيخ



وتبين ذلك عندمًا قام شابًا ثلاثينيًا مقيم بقرية الغوشي التابعة لمركز سيدي سالم بكفرالشيخ بتحرير محضر ضد، "م.س.م" ٢٣ عام عامل بورشة طوب، و"م.ع.ر"٢٢ عام عاطل، متهمًا فيه خطفه وهتك عرضة وتعذييه وتوثيق ما فعلوه به بفيديو مصور وارفق الفيديو كدليل يثبت صحة بلاغه.



وبالعرض على اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية كفر الشيخ، وتحت اشراف العميد عبد الفتاح المنشاوى،رئيس مباحث المديرية،قاد النقيب احمد العيسوى،معاون مباحث مركز شرطة سيدى سالم قوة من مركز الشرطة وجرى القبض على العامل والعاطل المشكو فى حقهما،وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينمهما وتم تصويره لكسر عينه.



حرر عن ذلك محضر رقم ١٥٧٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري مركز شرطة سيدى سالم وجارى العرض على النيابة العامه لتتوالى التحقيق.

تعرض شابًا لجريمة بشعة بقرية شوغي، التابعة لمركز سيدى سالم بكفرالشيخ، حيث قام عامل وعاطل بخطف شابًا ثلاثينيًا واقتياده إلى الأراضي الزراعية بعيدًا عن الانظار وتمكنوا من تقيده بسلسة حديدية برقبتة لشل حركته وقامو بتعذيبه وجرداه من ملابسه حتى أصبح عاريًا واعتدو عليه جنسيًا وتوثيق فعلتهمها بتصوير الواقعة وإرسالها لجميع الأهالي بالقرية.