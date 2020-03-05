خالد الجندي: سنة صلاة العصر مؤكدة.. ولكن لا يعرفها الناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول "آمين" في الصلاة سنة واجبة؛ لأنها واجبة وتوقيفية.



وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن السنة الواجبة هي السنة المبينة للعبادة، وأن السنة المؤكدة هي التي واظب عليها رسول الله، وأن السنة غير المؤكدة هي التي كان يقوم بها النبي ثم ينقطع عنها، مؤكدًا أن هناك سنن ليست اختيارية، ولا يجب الفكاك عنها أو تركها.



وأضاف، أن صلاة السنة بعد صلاة العصر مؤكدة، ولكن لا يعرفها الناس، معلقًا: "النبي لم يترك ركعتين بعد صلاة العصر".

