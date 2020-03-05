مباريات قوية لأندية المنيا وأسيوط في القسم الثالث





تنطلق السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، منافسات الأسبوع العشرون، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2019\2020.



في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب القيس، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد.



وفي المباراة الثانية، يلعب فريق ابوتيج، مع فريق نادي ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ابوتيج.



وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق مركز شباب ناصر ملوي، فريق القوصية، في المباراة التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.



وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق أسمنت أسيوط، فريق ناصر الفكرية ، في المباراة التي سيحتضنها ملعب إستاد أسمنت أسيوط.



وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق الوليدية، فريق الهنداو، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية.



وفي المباراه السادسة، يلتقي فريق بني مزار، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.



مباريات الجولة العشرون للمجموعة الثالثة علي النحو التالي:



- مركز شباب الخارجة × مركز شباب القيس

- الوليدية × الهنداو

- أسمنت أسيوط × ناصر الفكرية

- ابوتيج × ملوي

- بني مزار × مركز شباب سمالوط

- مركز شباب ناصر ملوي × القوصية



ترتيب المجموعة الثالثه



1- أسمنت أسيوط 44 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 35 نقطة

3- القوصية 32 نقطة

4- نادي ملوي 31 نقطة

5- ناصر الفكرية 29 نقطة

6- ابوتيج 28 نقطة

7- مركز شباب القيس 22 نقطة

8- الهنداو 20 نقطة

9- مركز شباب سمالوط 20 نقطة

10 - بني مزار 19 نقطة

11- مركز شباب الخارجة 17 نقطة

12 - الوليدية 14 نقطة