إنطلاق دورة الترقي للمجموعة الثانية عشر 9 مارس بالقاهرة





حددت إدارة شئون المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم التاسع من مارس لإنطلاق مباريات الأسبوع الأول لدورة الترقي للمجموعة الثانية عشر والتي صعد لها أندية الجزيرة، والمصري السلومي كأول وثاني المجموعة الثانية عشر ( أ ) ، والنصر بالعريش، ومركز شباب الخربة كأول وثاني المجموعة الثانية عشر(ب),



حيث تقرر أن يلاقي في الأسبوع الأول فريق النصر بالعريش فريق المصري السلومي في الثانية والنصف عصرا بملعب نادي الشمس.



وفي نفس التوقيت سيواجه فريق الجزيرة المطروحي فريق مركز شباب الخربة علي ملعب نادي ألماظة.



ومن المقرر أن يصعد فريق واحد فقط لدورة الترقي النهائية المؤهلة لدوري المحترفين.