ساندي لـ "الفجر الفني"..مسحت محمد رمضان وبقيت ست بيت (حوار)

أبدت الفنانة ساندي إعجابها بألبوم عمرو دياب، مضيفة أن أبرز ما يميز الألبوم هو التنوع بين الأغاني وكذلك أغنية "سقف" لرامي جمال، وكذلك أغنية "حياتي مش تمام" لرامي صبري.



وكشفت ساندي عن تأثرها بدور الأمومة بعدما أنجبت حيث قالت "بقيت ست بيت أكتر"، مضيفة أن ابنها يشبهها في الكثير من الطباع وتحديدا في العصبية.



وكشفت ساندي، عن ضرورة تركيزها في التمثيل خلال الفترة المقبلة، ورغبتها في تقديم شيء مختلف مشيدة في الوقت نفسه بما قدمته روبي عندما قررت التركيز في التمثيل وقدمت دورا رائعة في مسلسل "سجن النسا".



وأضافت " نفسي لما أعمل حاجة الناس تشوفني ساندي الممثلة وليست المغنية، محتاجة أذاكر كويس أوي واثقف نفسي كويس عشان أكون ممثلة كويسة".



وأكدت ساندي، أنها لا تفكر مطلقا في غناء المهرجانات الشعبية، مضيفة أن هذا اللون لا تحبذه وليس طريقتها في الغناء، وأضافت " أنا زعلانة 3او 4 الأف موسيقي قاعدين في البيت مش لاقيين ياكلوا مش على 5 أو 6 من اللي اتوقفوا".



وتابعت " هناك العديد من المواهب التي لم تحصل على فرصة لإظهار موهبتهم بسبب هذه المهرجانات، وكان لابد من وضع قواعد لهذا اللون من الغناء حتى يقدموا فن ليس به أي تلفظ".



وأشارت ساندي إلى أنها لم تحزن بسبب طرح ألبومها في نفس فترة إصدار ألبوم عمرو دياب ورامي جمال حيث قالت " لا أنافس أحدا، أغني بطريقة ولون مختلف عن أي مطرب آخر ولدي جمهوري الخاص، ومحدش جه مكاني كل اللي جه مكاني اتقال عليه أنه بيقلد ساندي".



وعن ألبومها، قالت " متحمسة لكل الأغاني التي قدمتها وال8 كليبات فكرتي وأنا متحمسة لهم جميعا لكن أكثر أغنية حبيتها هي على خشبة المسرح".



وعن السبب وراء ظهور الإعلاميتين اسعاد يونس ومنى الشاذلي في كليب على خشبة المسرح قالت " كلاهما قدم لي الدعم في فترة تعرصت فيها لشائعات وضغوط كبيرة خاصة بعد شائعة اعتزالي".



وعن أعمالها المقبلة، كشفت " أجهز أعمال أخرى سيتم طرحها في الصيف المقبل، وستكون الأغاني مبهجة غير درامية".



وأشارت ساندي، إلى أن عدد قليل من الفنانين داخل الوسط الذين قدموا لها التهنئة على رأسهم سمية الخشاب وكذلك رامي جمال وزوجته وكريم محسن وزوجته وأحمد جمال.



وأبدت ساندي سعادتها بالمشاركة في حفل ستاد القاهرة، والصدى والنجاح الكبير الذي حققه الحفل.



وكشفت ساندي، عن تعرضها لأزمات نفسية خلال الفترة المقبلة بسبب بذلها جهدا كبيرا في عملها لكنه لم يحقق النجاح في تلك الفترة، مضيفة أن الجمهور يحاول دعمها ومساندتها بشكل دائم.



ونفت ساندي، أنها لم تفكر في قرار الإعتزال مطلقا لكنها شعرت بالحزن بعد انتشار شائعة الاعتزال في الوقت الذي كانت تقدم فيها نجاحا مبهرا في أعمالها، في الوقت الذي لم يحصل فيه خبر رجوعها على أي صدى على عكس شائعة الاعتزال التي أحدثت ضجة كبيرة.



وأشارت ساندي، إلى أن أغنية "كان عادي" في ألبومها الجديد من أكثر الأغاني التي حصلت على شعبية كبيرة من جمهورها.

