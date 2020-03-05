بي إن سبورت: استئناف الترجي لم يمنع عقوبات مواجهة الزمالك

أصداء العقوبات النارية التي أصدرها الاتحاد الإفريقي ضد نادي الترجي لا تزال تتصدر الصحف ووسائل الإعلام التونسية خاصة وأنها جاءت قبل أيام قليلة من مواجهة بطل تونس ضد الزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الاتحاد الإفريقي أصدر أمس الأربعاء عقوبات قوية ضد نادي الترجي التونسي، بإيقاف مدربه معين الشعباني ومساعده مجدي تراوري 4 مباريات، بالإضافة لإيقاف خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات وتغريم النادي 140 ألف دولار.





وأكدت شبكة "بي إن سبورت" من مصادرها الخاصة، أن أي إستئناف يتقدم به النادي الترجي التونسي ضد العقوبات الصادرة ضده من الاتحاد الإفريقي لن يوقف تنفيذ تلك العقوبات إلا بعد صدور القرار النهائي.





وبناءًا على هذه العقوبات سوف يغيب عن الترجي الثنائي خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث، بالإضافة لغياب معين الشعباني ومجدي تراروي عن مباراة الفريق ضد الزمالك في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.





وفاز الزمالك على الترجي 3 / 1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 6 مارس على ستاد رادس.



