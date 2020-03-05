ريم مصطفى تشعل التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة ريم مصطفى محبيها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.وأثارت ريم الجدل بين صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهرت بإطلالة كاجوال ولكن جريئة، واعتمدت مكياج ثقيل تناسب مع جرأة إطلالتها.يذكر أن ريم مصطفى، تشارك في فيلم "العنكبوت"، وهو من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، المسلسل إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.