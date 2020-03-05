جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهور بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت جميلة، خلال الصورة مرتدية"فستانًا طويل باللون الاسود وجاكيت فرو باللون الابيض وشمسة وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر ياجميلة الجميلات" وأضاف آخر "الكونتسيه جميلة عوض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوة قوي".يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض، فيلم "بنات ثانوي"، ويناقش مشاكل مرحلة الثانوي، وشارك في البطولة الفنانة هاندي مهنى ومحمد الشرنوبي ومايان السيد.