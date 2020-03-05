Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشار الأسد: أردوغان يرسل قواته لسوريا بدافع إيديولوجيته الإخوانية

الخميس 05/مارس/2020 - 05:24 م
Advertisements
بشار الأسد
بشار الأسد
الفجر
Advertisements
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الرئيسالتركي رجب طيب أردوغان يرسل قواته لسوريا بدافع إيديولوجيته الإخوانية وليس لمصالح تركيا العليا.

ويذكر أن شدد الرئيس السوري على أن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة، بغض النظر عن بعض ما وصفه بـ"الفقاعات الصوتية الفارغة" الآتية من الشمال، في إشارة إلى العدوان التركي على الشمال السوري.

وقال: "مستمرون بمعركة تحرير كل التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار دون توقف".

وقال الأسد: "عندما تحررت مدينة حلب في نهاية 2016، قلت إن ما قبل تحرير مدينةِ حلب لن يكون كما بعدها، انطلقت في ذلك من معرفتي إلى أين يسدد أبناء قواتنا المسلحة بقلوبهم وعقولهم، انطلقت في ذلك من يقيني بأن وطنية أهل حلب ووفاءهم لوطنهم ولجيش الوطن ستقلب حسابات الأعداء".


وتشهد الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً للجيش السوري في محافظة إدلب (شمال شرق)، قوبل بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبتهكم كبير على المعدات العسكرية التركية المحترقة.

واستعاد الجيش السوري بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة عشرات البلدات في محافظة إدلب خلال الأسبوعين المنصرمين في أكبر تقدم لها منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

وتمثل إدلب حالياً معقلاً للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا بشار الاسد ايدلوجية اخوانية اردوغان

أخبار تهمك

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ حوالي 3 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

منذ ساعتين

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 19 ساعة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأسد: الجيش السوري يخطط للانتشار في إدلب

أردوغان يحذر: الهجوم على إدلب سيكون مذبحة

اشتباكات "تركية" كردية بحلب.. و"ممرات آمنة" بحماة وإدلب

هل حول أردوغان المعارضة السورية إلى مرتزقة في الحرب الليبية؟

المرصد السوري: قوات النظام تسيطر على 8 قرى في ريف إدلب

تركيا تحذر من أنها ستحمي مواقع العسكرية في سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:56 م

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

03:51 م

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status