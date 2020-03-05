تفاصيل اعتذار السكة الحديد لركاب قطار 717 المنيا

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخر بعض القطارات في المسافة بين محطتي مغاغة والمنيا نتيجة سقوط عجلة البوجي الخلفي من العربة الأخيرة في قطار ٧١٧ ركاب المنيا الوسطى بمحطة مطاي.



ومن جانبه وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بالدفع بمعدات الرفع وذلك لرفع العربة لإخلاء الخط والاستعداد بالسكة.