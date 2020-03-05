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تفاصيل اعتذار السكة الحديد لركاب قطار 717 المنيا

الخميس 05/مارس/2020 - 05:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخر بعض القطارات في المسافة بين محطتي مغاغة والمنيا نتيجة سقوط عجلة البوجي الخلفي من العربة الأخيرة في قطار ٧١٧ ركاب المنيا الوسطى بمحطة مطاي.

ومن جانبه وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بالدفع بمعدات الرفع وذلك لرفع العربة لإخلاء الخط والاستعداد بالسكة.
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مصر سكة حديد المنيا اخبار

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