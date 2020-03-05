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بـ"البيانو".. شيكو لنقيب الموسيقين : شكرًا لأستاذ هاني شاكر

الخميس 05/مارس/2020 - 05:58 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان شيكو، صورة جديدة لها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي"تيشرت باللون الاسود وبنطلون جينز وقبعة باللون الاصفر ويحمل جيتار وابرز إطلالته بسلاسل وساعة ".


وعلق شيكو، على الصورة قائلًا: "شكرًا للأستاذ هاني شاكر".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه "ديجي شيكو الدخلاوي ريمكس عود شيكو الملفوف" وأضافت الفنانة مي كساب"هههه عسل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر والله".



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض على منصة شاهد نت، وشارك في البطولة الفنانة مي كساب وماجد وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري.
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