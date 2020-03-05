لاعب ريال مدريد السابق: فينيسيوس أصبح حديث الجميع في البرازيل

أكد سافيو بورتوليني لاعب نادي ريال مدريد السابق في تصريحاته صحفية أن اللاعب فينيسيوس جونيور أصبح حديث الجميع في البرازيل بعد تألقه أمام برشلونة وتسجيله هدف في مباراة الكلاسيكو السابقة.





وقال سافيو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية:" شيئًا فشيئًا يقوم فينيسيوس بإظهار الثقة ويكتسبها ،هو لا يزال شاب ولكنه يتمتع بالكثير من الجودة ، وقبل كل شيء لديه الكثير من الشخصية ، هدفه تركني سعيدًا جدًا انا اتابعه منذ أن كان في فلامينجو لقد حقق قفزة جيدة من الفريق الثاني إلى الفريق الأول بعمر 17 عامًا ، وهذا ليس بالأمر السهل. هو لا يزال لم يبلغ ال 20 من عمره و مازال هناك الوقت من أجل التعلم مع البرازيل أيضا حقق قفزة جيدة ، هناك بعض الأشياء التي يجب عليه أن يحسنها، لا سيما اللمسة الأخيرة و عليك أن تكون حذرا معه".





وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "لا يزال طفل تقريبًا في سن الثامنة عشر ذهب إلى نادي عملاق مثل ريال مدريد ، عليك ان تكون صبور معه ، لا زلت أتذكر ذلك اليوم الذي بكى فيه بعد تسجيله هدفا ضد أوساسونا بدى مرتاحًا ليحرر نفسه من الضغط لكنه يمتلك الشخصية التي يستطيع إثبات نفسه بها في مدريد هو يقوم بالمحاولة دائمًا مرارًا وتكرارًا".





واختتم بورتوليني تصريحاته قائلا:" هو أثبت نفسه في وقت قصير جدًا بأنه لاعب كرة قدم مثير جدًا من المستحيل تقريبًا توقيع مع لاعب في البرازيل في ذلك السن ، يذهب الشباب الآن إلى أوروبا في عمر 17 أو 18 عامًا لأنه أسهل في عملية التكيف، إنه أمر طبيعي ، لقد تغيرت كرة القدم مع الشباب ، لقد وقعت في مدريد عام 1997 و انا لا أزال في عمر 23 عامًا وكان من المعتقد أنني شاب".



