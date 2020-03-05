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"صفعة على الوجه".. تحريات المباحث في قتل طفل على يد والده بالقاهرة

الخميس 05/مارس/2020 - 05:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام سايس بقتل ابنه داخل منزله بالمقطم، أن المتهم تعدى بالضرب على الطفل وصفعه على وجهه داخل منزله بسبب لهوه وحدوث ضوضاء وأحداث كدمات فى مختلف الجسم مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضافات التحريات، أن المتهم يدعى "سيد.ع " 36 سنة ويعمل سايس بحي الأسمرات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة المقطم، يفيد بأن "س.ع.ع" 61 سنة مدير شركة منتجات بدائرة القسم، أثناء قيامه بزيارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر الكائنة بدائرة القسم، عثر على جثة لطفل "غير معلوم لديه" بجوار سور المدفن، ونفى علمه بملابسات وفاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالانتقال وإجراء المناظرة تبين أن الجثة لطفل ذكر "مجهول الهوية" يبلغ من العمر، 6 سنوات مُسجاة على ظهرها بمحل البلاغ، تم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ، ومن خلال النشر عن أوصاف المجني عليه ومطابقتها ببلاغات الغياب بدوائر أقسام شرطة المدينة، أمكن تحديد هويته البالغ من العمر 6 سنوات ومقيم عمارات الفردوس حي الأسمرات دائرة القسم، والمبلغ بغيابه في المحضر رقم 1033 لسنة 2020م إداري القسم بتاريخ 922020م، بلاغ والده منادى سيارات ومقيم بذات العنوان.

وباستدعاء الأخير تعرف على الجثة وقرر بأنها لنجله، وبمناقشته عن ملابسات غياب نجله المتوفي ادعى بأنه بتاريخ البلاغ، توجه بصحبة نجله لشراء بعض المستلزمات من إحدى محلات البقالة الكائنة بمنطقة سكنهما، وعقب وصولهما قام بترك نجله خارج المحل ولدى عودته اكتشف اختفائه فقام بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يُستدل على صحة واقعة غياب الطفل وتبين عدم صحة رواية والده، وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله،وأقر بالواقعة المنسوبة اليه على النحو المشار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

قتل طفل تحريات المباحث القاهرة

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