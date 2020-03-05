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المؤبد لسمسار لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

الخميس 05/مارس/2020 - 05:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة بالسجن المؤبد للمدعو "م.إ.م" سمسار لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق  والمستشار وائل إسماعيل عرابي وأمانة سرخميس قمر.

وتعود القضية رقم 5418 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض علي  شخص بحوزته مواد مخدرة.

وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أتوصلت لقيام المتهم "م.إ.م"  سمسار بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطة وأثناء تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه وبحوزته عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وسبعة وخمسون لفافة لمخدر الهيروين وميزان حساس ومبلغ مالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة وهاتف محمول للاتصال بعملائه في عملية الترويج وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
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الكلمات المفتاحية

المؤبد الإسكندرية اتجار في المخدرات

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