المؤبد لسمسار لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة بالسجن المؤبد للمدعو "م.إ.م" سمسار لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد العظيم صادق والمستشار وائل إسماعيل عرابي وأمانة سرخميس قمر.





وتعود القضية رقم 5418 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض علي شخص بحوزته مواد مخدرة.



