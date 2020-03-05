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أسوان لـ"الفجر": اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شئ يخص تقنية الفيديو.. ولا نعلم شروط تطبيق "فار"

الخميس 05/مارس/2020 - 05:39 م
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أحمد سليمان رئيس نادي أسوان
أحمد سليمان رئيس نادي أسوان
وسام محمد
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كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، عن مدى جاهزية ستاد أسوان من استقبال تقنية الفيديو "فار" في مباريات الفريق بالدوري المصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني بدء تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري المصري.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " حتى الآن لم يتواصل معنا أحد من اتحاد الكرة بشأن تطببق تقنية الفيديو باستاد أسوان".

وأضاف: "أيضا هيئة ستاد أسوان لم تتواصل معنا بهذا الشأن، ولا نعلم شروط هذه التقنية من أجل تطبيقها في ملعبنا".

وأشار سلميان إلى: " جمال الغندور رئيس لجنة الحكام هو من تواصل معي فقط من أجل عقد جلسة مع لاعبي أسوان لشرح أساسيات تقنية الفيديو".

واختتم حديثه قائلا: "سأتواصل مع مدير ستاد أسوان خلال الأيام القادمة من أجل حسم الأمر".

وأعلن اتحاد الكرة عدم جاهزية بعض الملاعب، من استقبال تقنية الفيديو خلال مباريات الدوري، وعلى رأسها ستاد أسوان والجونة وطنطا وبرج العرب والسويس الجديد.

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الكلمات المفتاحية

رئيس نادي أسوان التصر أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أحمد سليمان

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